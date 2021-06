Wissenschaftliche Studie - 1 von 4 Menschen ist gewollt kinderlos – und so glücklich wie Eltern

In der Gruppe der bewusst Kinderlosen unterschieden die Forscher zudem zwischen « gewollt kinderlos » und « noch kinderlos » . Die «noch Kinderlosen» wurden als Eltern betrachtet, da diese Gruppe angegeben hatte, in Zukunft ein eigenes Kind haben oder eins adoptieren zu wollen.

Ein Psychologenteam der Michigan State University hat die Zufriedenheit kinderloser Menschen untersucht. Die Studie machte dabei eine Unterscheidung zwischen « childfree » , also Menschen, die bewusst keine Kinder haben, und « childless » , das heisst, Erwachsene, die wegen Unfruchtbarkeit oder aus anderen Gründen keine Kinder bekommen können. In der Gruppe der bewusst Kinderlosen unterschieden die Forscher zudem zwischen « gewollt kinderlos » und « noch kinderlos » . Die «noch Kinderlosen» wurden als Eltern betrachtet, da diese Gruppe angegeben hatte, in Zukunft ein eigenes Kind haben oder eins adoptieren zu wollen.