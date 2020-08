vor 55min

Seit 6 Jahren im Kinderheim 10'000 Familien wollen Jordan (9) adoptieren

Wenn man Jordan fragt, was er sich am meisten wünscht, dann sagt er «eine Familie». Diesen Wunsch möchten ihm nun Tausende Paare in den USA erfüllen.

von Karin Leuthold

Der neunjährige Jordan wartet sehnlichst darauf, adoptiert zu werden. (Video: KFOR)

Darum gehts Der neunjährige Jordan lebt seit sechs Jahren in einem Kinderheim.

In einem Interview sagte er, dass er sich sehnlichst wünsche, eine Familie zu haben.

Sein herzzerreissender Appell geht in den USA viral.

Ein Interview im lokalen TV-Sender KFOR war der Beginn eines kleinen Wunders: Der neunjährige Jordan, der seit sechs Jahren in einem Kinderheim wohnt, wurde von einer Reporterin gefragt, was seine drei grössten Wünsche wären. Die Antwort des Buben brach den Zuschauern das Herz: « Eine Familie, eine Familie, eine Familie. Das sind meine einzigen Wünsche. »

Sein Traum dürfte nun bald in Erfüllung gehen, denn nach der Ausstrahlung des Interviews wird das Adoptionsbüro im US-Staat Oklahoma mit Anfragen überrannt: Mehr als 10'000 Paare meldeten sich in den vergangenen Tagen an, um Jordan zu adoptieren, wie der Nachrichtensender CNN berichtet.

Jordan ist ein traumatisiertes Kind

Jordans Geschichte ist von Leid geprägt : Im Alter von drei Jahren kam er zusammen mit seinem jüngeren Bruder Braison in ein Kinder heim. Das Bruderpaar wurde im Laufe der letzten Jahren mehrmals umplatziert. Vor einigen Monaten dann die Schocknachricht für Jordan: Sein Bruder werde adoptiert, er aber nicht. Seither leben die beiden getrennt, Jordan sieht Braison nur noch selten.

« Dieses Kind hat in seinem kurzen Leben schon sehr viel Verlust und Trauma erlebt » , sagt Casey White, Sprecherin des Sozialamtes in Oklahoma. Die Elternpaare, die sich für die Adoption beworben haben, werden darum genau überprüft. « Es wird eine liebevolle und geduldige Familie gesucht, die Erfahrung mit traumatisierten Kindern hat », so White.