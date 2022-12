10 aufregende Autolancierungen 2023

BMW M3 Touring

Corvette Z06

Noch müssen Europas Fans auf die mit 680 PS stärkste Serien-Corvette warten. Aber im April kommt die Z06 endlich über den grossen Teich auch in die «alte» Welt. 680 PS lassen Fans schon jetzt von der ersten Ausfahrt im Frühjahr träumen. Auch wenn der Sound nicht 1:1 wie in den USA die Zulassungshürden schaffen dürfte. Marktstart: 2. Quartal.

Ferrari Purosangue

Ford Bronco

Jeep Avenger

Auch eine Ikone wie Jeep muss sich in den kommenden Jahren elektrisch aufstellen. Der erste Schritt dazu ist der Avenger, ein Kompakt-SUV mit 156 PS und Frontantrieb, der in Polen für den europäischen Markt gebaut wird. Aber keine Angst: Eine stärkere Version mit Allrad soll später noch folgen. Marktstart: 2. Quartal.

Polestar 3

Mit dem Polestar 3 bringt die Elektromarke ihren ersten SUV auf den Markt. Mit an Bord haben die Schweden viel Leistung (490 und 517 PS zur Lancierung), eine grosse (111 kWh) Batterie und hohe Reichweite (610 km laut Hersteller) sowie moderne Technik zum autonomen Fahren. Allerdings beträgt auch der Preis mindestens 99'900 Franken. Marktstart: 4. Quartal.

Rolls-Royce Spectre

Smart #1

Tesla Model S Plaid

Das Warten alter Tesla-Fans hat bald ein Ende: Anfang des neuen Jahres dürfen auch Schweizer Fans der US-Marke mit 1020 PS über europäische Strassen fahren. Und dort, wo es erlaubt ist, in 2,1 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen und bis zu 322 km/h schnell über den Track düsen. Wer es gemütlicher nimmt, schafft andererseits 600 Kilometer bis zum nächsten Ladestopp. Marktstart: 1. Quartal.

Volvo EX 90

Zur Lancierung des EX 90 bietet Volvo zunächst eine Allradversion an, die mit Elektromotoren an beiden Achsen 517 PS und 910 Nm Drehmoment entwickeln. Die Reichweite soll bis zu 600 Kilometer betragen. Möglich machts ein Akku mit 111 kWh, der sich mit bis zu 250 kW innerhalb von 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen lässt – die grösste Batterie, die Volvo je verbaut hat. Marktstart: 4. Quartal.