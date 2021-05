Freizeit-Tipps - 10 aussergewöhnliche Aktivitäten für den Sommer in der Schweiz

1 – Mit dem Tinyhouse auf Rädern durch Thurgau und Schaffhauserland radeln

2 – Auf dem neuen Tell-Trail durch die Innerschweiz wandern

Der Fernwanderweg Tell-Trail führt in acht Tagesetappen von Altdorf bis nach Sörenberg. Unterwegs gehts auf den Stoos, die Rigi, den Pilatus, das Stanserhorn, den Titlis und das Brienzer Rothorn. Insgesamt meistert man 156 Wanderkilometer und kommt nebst den genannten Berggipfeln an elf Seen vorbei.

3 – Im Wallis eine Welle surfen

In Sion steht das erste Surfbecken in Kontinentaleuropa.

Alles begann vor fünf Jahren mit einem Crowdfunding. Nun steht in Sion mit der Alaia Bay das erste Surfbecken in Kontinentaleuropa. Das künstliche Surfgebiet erstreckt sich auf einer Fläche von mehr als 8'300m². Buchbar sind einzelne Sessions, aber auch Kurse.

4 – In Laax die Baumwipfel erkunden

Ab Juli wandelt man in Laax in den Baumkronen. Und zwar auf dem mit 1,5 Kilometern längsten Baumwipfelpfad der Welt. Er erstreckt sich von Laax Murschetg (Laax, Bergbahnen) bin ins Dorf Laax.

5 – In Sternenberg die Sterne zählen

Nach dem riesigen Erfolg mit ihrem Bergseebungalow und der Tinyhouse-Gondel setzten Valeria Mella und Adi Rüedi von Littlecity wieder etwas Spektakuläres um: Sie bauten im Rahmen des Million Stars Hotel von Schweiz Tourismus zwei Unterkünfte. Die Star Base 1 & 2 ermöglichen beide einen Blick in die Sterne. Passend dazu stehen sie in Sternenberg.

6 – Sich durch die Altstadt Churs golfen

7 – Im Tessin den Boccia-Wald entdecken

Im Verzascatal entlang des Sentiero Verzasca von Brione bis Lavertezzo gibts neu dank des Boccia al Bosco viel Spielspass. An elf Stationen lassen sich Holzkugeln mithilfe von Liften, Wasserschleusen, Flaschenzügen und Schleudern auf abwechslungsreichen Routen den Weg entlangrollen. Dazwischen laden lauschige Plätzchen für ein Picknick oder ein Bad in der Verzasca ein.

8 – Mit dem E-Bike die kulinarische Seite des Aargau entdecken

9 – Neu findet das Technorama in Winterthur auch draussen statt

10 – Fitnesstraining auf dem SUP in der Aletscharena

Sven Minnig bietet das Functional SUP auf dem Bettmersee mit wunderbarer Bergkulisse an.

Für dich ist es eine leichte Übung, auf einem SUP die Balance nicht zu verlieren? Dann wärst du wohl ready für das Functional Stand Up Paddling auf dem Bettmersee. Dabei handelt es sich um ein effektives Kraft-Ausdauer-Workout auf dem SUP. Man stärkt durch ständiges Ausbalancieren des Körpers auf dem Board die Muskulatur an Oberkörper, Bauch, Rücken und stabilisiert Rumpf, Knie- und Fussgelenke.