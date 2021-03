Wc with a view :

Wc with a view : 10 Badezimmer, deren Aussicht dir den Atem rauben

Was macht ein entspannendes Bad noch besser? Genau: Ein spektakulärer Blick in die Natur.

Fühlst du dich in deinem Badezimmer wohl? Richtig genutzt und eingerichtet kann dein Badezimmer zu einer Wellness-Oase werden. Wir zeigen dir heute atemberaubende Badezimmer, in denen du nicht nur entspannen kannst, sondern auch noch einen fantastischen Ausblick geniesst.

1. Waiheke, Neuseeland

Diese Stein-Badewanne mit atemberaubender Aussicht aufs Meer findest du im Cowes Bay House, einem Ferienhaus auf Waiheke Island, einer Insel in Neuseeland. Entworfen wurde das Haus von Cheshire Architects.

2. West Kowloon, Hongkong

Einen Blick auf die Skyline von Hongkong gibt es in diesem Badezimmer: Es befindet sich in einer Suite im The Ritz-Carlton. Das elegante Badezimmer, das auch eine zwei-Personen-Badewanne beinhaltet, befindet sich im 117. Stock.

3. Felicite, Seychellen

Das Six Senses Zil Pasyon ist ein Luxus-Ressort auf der Insel Félicité in den Seychellen. Félicité bedeutet übrigens Glücksseligkeit, was bei dieser Aussicht nicht überrascht.

4. Tasmanien, Australien

Im Ortsteil Pearshape (der, du ahnst es, auf der Karte birnenförmig aussieht) auf der australischen Insel Tasmanien befindet sich diese minimalistische Badewanne. Sie steht in der Kittawa Lodge, einem Hotel mit Privatstrand.

5. London, England

Diese atemberaubende Badezimmer-Aussicht gibt es leider nicht zum Mieten: Das Bad mit dem Blick auf die Skyline von London befindet sich in einem Privathaus, das gerade von einer jungen Familie renoviert wird. Angesprochen auf das Bad sagt die Familie in einem Kommentar: «Wir haben nicht viel gemacht – die Aussicht alleine trägt den Look des Badezimmers.»

6. Marrakesch, Marokko

Die minimalistische Dusche, die in diversen Architekturmagazinen gefeiert wird, befindet sich in der Nähe von Marrakesch in Marokko. Das Haus, das nur als Villa E bezeichnet wird, ist ein Luxus-Airbnb: Es gibt einen riesigen Pool, einen eigenen Tennisplatz und sieben Schlafzimmer.

7. Guanacaste, Costa Rica

Auch wenn es kaum zu glauben ist: Dieses verglaste Mini-Bad gehört zu einem umgebauten Schulbus, der in Guanacaste, der nordwestlichen Provinz von Costa Rica steht. Die Besitzer vermieten den Bus via Airbnb.

8. Masai Mara, Kenia

Baden mit Blick auf die afrikanische Wildnis geht hier: Mitten im Masai Mara, dem bekanntesten Reservat Kenias, liegt die Olonara Safari Lodge. Die Badewanne ist allerdings nicht die einzige Option für grandiose Aussichten: Das Hotel bietet neben klassischen Safaritouren auch Safari in einem Heissluftballon an.

9. Wales, England

In einer Kupferbadewanne in einem Holzhaus liegen, während man draussen grüne Wiesen betrachten kann: Das klingt für dich wie ein Traum? Dann musst du nach Wales. Das sogenannte Squirrels Nest (auf Deutsch Eichhörnchen-Nest) wird als «Unterkunft für Selbstversorger» beschrieben.

10. New South Wales, Australien

Diese Aussicht findest du in New South Wales auf der Highfield Farm. Das ist eigentlich ein Landwirtschaftsbetrieb, der aber auch noch eine Öko-Luxusunterkunft bietet. Besonderes Highlight, neben der Aussicht aus der Wanne: Die Küche wird regelmässig mit dem selbst angepflanzten Gemüse gefüllt.