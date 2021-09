Wanderknigge - 10 Dinge, die du bei der nächsten Wanderung beachten solltest

Jede Wanderung beginnt bei der Planung

Je besser die Planung, desto weniger unerwartete Überraschungen kommen auf einen zu. Dazu gehört die Wahl der Wanderroute. Verschiedenste Wanderbücher und Apps geben dir Auskunft über die Länge der Strecke, die Wanderzeit und die zu bewältigenden Höhen- und Tiefenmeter. Bei Wanderbüchern lohnt sich ein Blick auf die verschiedensten Bücher des AT Verlags . Diese sind jeweils detailliert beschrieben und bebildert. Ein einfacher und informativer digitaler Begleiter ist die kostenlose App von Schweiz Mobil . Generell solltest du dich nicht überschätzen und besser eine Route wählen, die du dir zutraust.

Behalte das Wetter immer im Blick

Das Konsultieren des Wetterberichts gehört bereits zur Planung. Aber auch unterwegs, speziell an wechselhaften Tagen, lohnt sich ein Blick aufs Wetterradar. Kündigt sich Regen oder gar ein Gewitter an, solltest du die Route anpassen oder gegebenenfalls Schutz suchen – etwa in einem Wald oder unter einer hohen Felswand.