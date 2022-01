Ferien in Europa 2022 – 10 Ideen für jeden Geschmack

1 – Entschleunigung auf Formentera

2 – Genuss und Kultur in der Toskana

3 – Das Abenteuerland rund um Berlin

Was die Hauptstädter Deutschlands längst wissen, gilt es für viele Schweizerinnen und Schweizer noch zu entdecken: Brandenburg. Im Bundesland rund um Berlin spielt die Natur die Hauptrolle. Idyllisch ist Lübbenau im Biosphärenreservat Spreewald. Hier erkundet man das riesige Netz an Kanälen – Fliessen genannt – mit einem Kajak. Und wer Spass am Paddeln gefunden hat, dem oder der sei der Naturpark Uckermärkische Seen im Norden Brandenburgs empfohlen. Von der Ortschaft Lychen kann man die unzähligen Seen auch gleich mehrere Tage am Stück erpaddeln. Unterwegs nächtigt man im Biwak oder auf einem der Campingplätze. Und bevor von Berlin aus wieder die Heimreise ansteht, lohnt sich ein Besuch in Potsdam – die Schlösser und Parks der Stadt erkundet man am besten mit einem Mietvelo.