Ist der Geruch im Lush-Store schädlich für die Angestellten?

Lush baut in der Schweiz aus

Lush kommt aus Grossbritannien und hat 879 Shops weltweit, davon 20 in der Schweiz. Zuletzt eröffnete das Kosmetikunternehmen einen Laden am Bahnhof Bern und im Glattzentrum. Am Freitag folgte die Wiedereröffnung im Brannhof in Zürich. Ausserdem gibt es seit gestern einen neuen Lush Onlineshop in der Schweiz, um Lush bald auch auf Zalando und Galaxus verfügbar zu machen. In Zukunft will Lush in allen grösseren Städten in der Schweiz einen Shop eröffnen, sagt Martin Lehmann, CEO von Lush Schweiz. In Frage kommen als Nächstes etwa Solothurn und weitere regionale Zentren.