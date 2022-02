Tag der Verliebten – 10 Franken pro Rose – so teuer waren Blumen am Valentinstag noch nie

Woher kommt der Valentinstag?

Der Valentinstag findet am Todestag des römischen Priesters Valentinus statt. Er vermählte im dritten Jahrhundert Verliebte nach christlicher Tradition, was Kaiser Claudius II. gar nicht passte. Valentinus musste dafür mit seinem Leben bezahlen. So entstand der Valentinstag, der seit dem Jahr 469 gefeiert wird. Nach dem zweiten Weltkrieg brachten US-Soldaten die Tradition in die Schweiz.