10 Fun Facts über Mariah Careys «All I Want For Christmas Is You»

Der Song erschien am 1. November 1994. Er schaffte es sowohl in den 90ern und 00ern, als auch den 10er-, und 20er-Jahren an die Spitze der Charts. Das sind vier Dekaden Nummer-1-Power!

«All I Want for Christmas is You» ist ausserdem auf Platz 11 der B est- S elling -S ingle s of all T ime und soll allein 60 Millionen Dollar an Lizenzgebühren eingespielt haben (Stand 2017).

Am Weihnachtstag 2018 brach der Hit mit 10,82 Millionen Streams einen Spotify-Rekord: So oft war noch kein Song an einem einzigen Tag gespielt worden.

Um ein Haar wäre uns all der Christmas-Spirit nie vergönnt gewesen. Mariah Carey hatte nämlich a) gar keinen Bock auf ein Weihnachtsalbum – das verriet einst ihr Damals-Ehemann Tommy Mottola – und sollte b) für selbiges ursprünglich nur Cover-Songs aufnehmen.

Zum Glück liess sich die Sängerin überzeugen und machte sich mit Produzent Walter Afanasieff ans Werk. Die beiden brachten den Welthit in sage und schreibe 15 Minuten unter Dach und Fach! «Genau deshalb ist er so erfolgreich – weil er so simpel und unkompliziert ist», so Afanasieff .

Der Produzent verriet ausserdem: «Wir liessen das Studio mit Weihnachtsbäumen und Lichtern schmücken, um in Stimmung zu kommen.» Aufgenommen wurde nämlich … im August.

Habt ihr euch schon mal gefragt, was wohl Mariahs Lieblingszeile ist? Die Antwortet lautet: I won’t even wish for Snow.

Denn: « I ch wünsche mir jedes Jahr, dass es schneit! Ich träume von einem richtigen Winter Wonderland . Das war schon immer so . »

Der Schneemann, der im Original-Video (inzwischen gibt es insgesamt drei Versionen) durch besagtes Winter Wonderland tollt, ist übrigens bereits erwähnter Damals-Ehemann Tommy Mottola.