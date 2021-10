10 Geheimtipps für deine Ferien auf Santorini

Zuallererst eine kurze Erklärung zu den vier populärsten auf dem Kraterrad gelegenen Orten: Suchst du eher die Ruhe und eine stilvolle Umgebung, dann bist du in Imerovigli richtig. Falls du etwas mehr, aber doch nicht zu viel Leben möchtest, wird dir das nebenan gelegene Firostefani entsprechen. Die Hauptstadt Firá wiederum zeigt sich touristisch quirlig. Und Oia ist gleichzeitig wunderhübsch und wahnsinnig touristisch.

Angenehm ist, dass Santorini von Zürich aus mehrmals wöchentlich von Edelweiss Air in nur 2:40 Stunden direkt angeflogen wird. Und das sind unsere acht Geheimtipps und zwei Don’ts für Santorini.

1 – Lust auf eine Beach Bar am Meer?

Santorini verfügt über vielerlei kleinere und grössere Strände. Was meist fehlt ist Schatten und die Sonne kann auf der Insel doch ziemlich stark sein. Unser Tipp: Sich eine Beach Bar suchen und für einen Tag einen Liegestuhl mit Sonnenschirm genehmigen. Eine besonders schöne ist die Theros Wave Bar im Süden der Insel am Vlychada Beach. Bereits die Anfahrt ist spektakulär. Man fährt durch eine karstige Landschaft, die ausschaut, als würde man den Mond überqueren. Das Meer ist hier angenehm ruhig zum Baden und Snacks wie auch Getränke kann man direkt vom Liegestuhl aus bestellen.

2 – Das spektakulärste Restaurant von Santorini

Das Restaurant Lycabettus in Oia bietet eine einzigartige Aussicht an – ein Ort für ein romantisches Abendessen.

Auf einem Felsen hoch über dem Ägäischen Meer, im Rücken der Kraterrand an den sich die kleinen weissen Häuser schmiegen – die Lage des Restaurant Lycabettus ist schlicht einzigartig. Wer hier bucht, möchte einen speziellen Abend verbringen. Das Essen wird in Mehrgängern serviert und kommt als hochwertiges Fine-Dining-Erlebnis daher. Wer gleich hier nächtigen möchte, kann das. Denn das Restaurant gehört zum Hotel Andronis Luxury Suites . Hier macht ausserdem auch das Frühstück ziemlich viel Spass.

Das Frühstück darf man sich in den Andronis Luxury Suites selber zusammenstellen – echt lecker.

3 – Santorinis Hotelzimmer mit der wohl besten Aussicht

The Vasilicos

Die Belvedere Suite des Hotel The Vasilicos.

Das luxuriöse The Vasilicos ist ein kleines, feines, familiengeführtes Hotel mit grosszügigen Suiten, die alle über ihren eigenen Balkon mit Sicht auf den Kraterrand und das Meer verfügen. Hier ist jede Suite ein Traum – eine hat jedoch ein ganz spezielles Merkmal. Die Belvedere Suite befindet sich am äussersten Rand der Klippe und so kann man – nebst den Sonnenuntergängen – zur linken Seite die Orte Firostefani und Fira sehen und zur rechten Seite Imerovigli.