10 Gründe, warum die Schweiz international Spitze ist

Die Weltwirtschaft ist am Anschlag, in vielen Ländern droht eine Rezession. Die Schweiz steht im internationalen Vergleich aber immer noch sehr gut da. Das sind die Gründe.

Höhere Mieten, teure Hypotheken, knappe Wohnungen – der Ausblick auf das Jahr 2023 ist für die Schweiz in vielen Bereichen wenig optimistisch. Und dennoch steht die Schweizer Wirtschaft im internationalen Vergleich immer noch hervorragend da. Warum? Eine neue Analyse von Raiffeisen nennt Gründe.

1. Schnelle Erholung nach Corona-Schock

Das Coronavirus hat die Weltwirtschaft belastet. In der Schweiz ging es aber weniger stark abwärts als in der Eurozone und den USA – und die Erholung nach dem Massnahmenende ging schneller als im Ausland.

«Viele Menschen gingen in Kurzarbeit, die Arbeitslosigkeit blieb tief und der Konsum auf verhältnismässig hohem Niveau», sagt Domagoj Arapovic, Ökonom bei Raiffeisen Schweiz.

2. Weniger einschneidende Corona-Massnahmen

Bewegungsdaten von Google zeigen, dass sich die Aktivität im Detailhandel, in der Gastronomie und in den Freizeiteinrichtungen in der Schweiz schneller erholte als in Österreich. Im Dezember 2021 lag sie in Österreich fast 60 Prozent unter dem Vor-Pandemie-Niveau, in der Schweiz hingegen nur rund zehn Prozent.

«Der Hauptgrund dafür ist, dass es in Österreich im Dezember 2021 nochmals einen Lockdown gab, der viel weiter ging als die Massnahmen in der Schweiz», sagt Arapovic.

3. Zuwanderung mildert Arbeitskräftemangel

Die Zuwanderung ist in der 9-Millionen-Schweiz umstritten, sie mildert aber den Arbeitskräftemangel. Das zeigen die offenen Stellen im Verhältnis zur Arbeitslosigkeit: In der Schweiz lag der Wert im zweiten Quartal 2022 bei rund 0,3, in den USA bei 1,9, in Deutschland bei 1,5 und in Österreich und Grossbritannien bei Eins.

«Die Löhne sind in der Schweiz im Vergleich zu den Preisen sehr hoch, das macht sie zum attraktiven Zuwanderungsland», sagt Arapovic. «Sie hat darum weniger Schwierigkeiten als andere Länder, Arbeitskräfte zu finden.»

4. Zuwanderung stützt Privatkonsum

Das Bevölkerungswachstum stützt den Privatkonsum. «Der Konsum dürfte auch 2023 ein zuverlässiger Wachstumspfeiler bleiben und verhindern, dass die Schweiz in eine Rezession rutscht», sagt Martin Neff, Chefökonom von Raiffeisen Schweiz.

5. Hohe Effizienz und starke Infrastruktur

Das International Institute for Management Development (IMD) in Lausanne veröffentlicht jährlich ein Ranking mit den wettbewerbsstärksten Ländern. Die Schweiz lag 2022 auf Rang zwei und war in einigen Kategorien top: Effizienz der staatlichen Institutionen, Infrastruktur, Bildung, Gesundheit und Umwelt.

«Gründe dafür könnten die liberale Politik, die Arbeitsmoral und die direkte Demokratie sein», sagt Arapovic. «Auch die Tatsache, dass die Schweiz von grossen Kriegen verschont blieb, spielt hier mit rein.»

6. Unternehmerfreundliche Politik und Erfindergeist

Auch in folgenden Kategorien landete die Schweiz im IMD-Ranking auf Platz 1: Unternehmerfreundliche Politik, nationale und internationale Patentanmeldungen, Ausgaben für geistige Eigentumsrechte.

«Die Schweiz musste sich schon früh spezialisieren und auf Forschung und Entwicklung setzen», sagt Arapovic. «Viele andere Länder haben dank Rohstoffvorkommen eigentlich bessere Ausgangsbedingungen – der grosse Rohstoff der Schweiz ist hingegen Innovation».

7. Streiks sind selten

Die Anzahl der jährlich durch Streiks ausgefallenen Arbeitstage von 2011 bis 2020 pro tausend Beschäftigte kann man in der Schweiz an einer Hand abzählen. In Belgien (über 90 Tage), Frankreich (über 90 Tage), Kanada (über 70 Tage), Finnland (über 50 Tage), Spanien (über 40 Tage) und Dänemark (über 40 Tage) ist das anders.

«Die Schweiz war schon immer auf Konsens und Kooperation aus», sagt Arapovic. «Klassenkämpfe in Gesellschaft und Politik gab es bei uns im Vergleich zu anderen Ländern viel weniger.»

8. Die Verschuldung ist verhältnismässig tief

Die Schuldenquote zeigt laut Bund, wie nachhaltig die Finanzpolitik und wie hoch die finanzielle Last heutiger Vorhaben für zukünftige Generationen ist. In Prozent des BIP lag die Quote in der Schweiz 2022 bei rund 40 Prozent. Das ist tiefer als in Deutschland (rund 65 Prozent), Frankreich (110 Prozent), den USA (121 Prozent) und Italien (145 Prozent). Ein Grund für den tiefen Wert in der Schweiz ist die Schuldenbremse (siehe Box).

Das ist die Schuldenbremse Die Schuldenbremse verlangt, dass Einnahmen und Ausgaben des Bundes im Gleichgewicht sind. Schulden sollen so nicht übermässig steigen. Die Bremse erlaubt in konjunkturellen Abschwungphasen begrenzte Defizite. Geht es aber aufwärts, verlangt sie Überschüsse.

9. Die Inflation ist verhältnismässig tief

Im Oktober erreichte die Inflation in europäischen Ländern Rekordwerte: In den Niederlanden erreichte sie 16,8 Prozent, in Italien 12,8 Prozent, in Deutschland 11,6 Prozent, in Österreich 11,5 Prozent und in Spanien 7,3 Prozent. In der Schweiz war der bisherige Höhepunkt mit 3,5 Prozent hingegen bereits im August.

«Die Hauptgründe für die tiefe Inflation sind der starke Franken und der tiefe Anteil der Energie im Warenkorb», sagt Arapovic. «Weitere starke Preiserhöhungen sind zum Beispiel für den Detailhandel schwierig – sonst würden wohl viele ins Ausland einkaufen gehen.»

10. Die Schweizer Industrie ist energieeffizient

Die Energieintensität im verarbeitenden Gewerbe lag in der Schweiz im Jahr 2019 bei rund einem Mega-Joule pro Wertschöpfungseinheit. Viel höher sind die Werte in Finnland (rund 13), Australien (Zwölf), Kanada (Zwölf), Belgien (Acht), den Niederlanden (Sechs), der Slowakei (Sechs) und den USA (Fünf).

«Die Schweiz ist nicht so stark in energieintensiven Branchen tätig wie andere Länder», sagt Arapovic. «Die Schweizer Industrie setzt auf komplexe Nischenprodukte, die in der Herstellung verhältnismässig wenig Energie brauchen.»