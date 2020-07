Wrumm, wrumm!

10 Gründe, warum du im Autokino haltmachen solltest

Am Dienstag geht das Autokino-Event Allianz Drive-in in Aarau los. Zehn Punkte, die fürs Filmeschauen im Auto sprechen.

1. Safe während der Corona-Krise? Check

2. Dresscode entspannt

3. Cruisen, aber anders

4. Endlich mal ungestört googeln

Du willst kurz googeln, wie viel Gage Schauspieler Will Smith (51) für seine Rolle im Aarau-Eröffnungsfilm «Bad Boys for Life» bekommen hat? Was mit Lady Gagas (34) Lippen in «A Star Is Born» los ist? Und du musst sowieso und unbedingt kurz Insta checken? Am hell erleuchteten Handy rumdrücken ist im Autokino nicht nur nicht verboten, sondern total okay.