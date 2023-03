Aadorf TG: Schüler (10) rastet aus und beisst Lehrerin an Schule

In Aadorf TG kam es an einer Primarschule zu einem Zwischenfall.

Die Kantonspolizei Thurgau musste am Montag zu einer Primarschule in Aadorf ausrücken. Grund war ein Zehnjähriger, der ausrastete und auf seine Lehrerin losging. Dabei soll er sie auch gebissen haben, wie « Blick » berichtet.

Vor der Attacke auf die Lehrerin soll es auf dem Pausenplatz zwischen Kindern zu Streit gekommen sein. Die Lehrerin versuchte offenbar, die Situation zu beruhigen, doch der Zehnjährige wurde dadurch nur noch wütender. Die Schule suchte Kontakt zu einem Rettungsdienst, um herauszufinden wie man den Jungen am besten beruhigen kann. Der Rettungsdienst verwies die Schule an die Polizei weiter. «Es brauchte viel Überzeugungskraft um den Jungen zu beruhigen», sagt Schulpräsidentin Astrid Keller. Die Situation beruhigte sich erst mit dem Eintreffen der Polizei.

Primarschüler war bereits in Therapie

«Das Kind war bereits in Therapie, so wie viele andere Kinder», so Keller. Der Vorfall sei trotzdem überraschend gewesen. «Der Junge war sehr aufgeregt und hat sich lange nicht mehr beruhigt», sagt Keller. Ein Zwischenfall wie dieser gab es an der Schule bisher noch nie. «Auseinandersetzungen wie diese sind eine Ausnahme», erzählt Keller. In diesem Ausmass seien keine Vorfälle bekannt zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern. Weiter erzählt sie: «Zwischen Schülern gibt es das oft».