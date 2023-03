Aargau: 10-Jährige kickt Bub (7) zwischen Beine – Mutter zeigt Tagesstruktur an

Aargau : 10-Jährige tritt Bub (7) brutal zwischen die Beine – Mutter zeigt Hort an

Ein Erstklässler wird in der Tagesstruktur von einer Fünftklässlerin im Genitalbereich so schwer verletzt, dass ein Spitalbesuch nötig war. Die Mutter will nun Strafanzeige gegen den Kinderhort einreichen.