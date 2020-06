Maienfeld GR

10-Jähriger schreibt während Lockdown ein Kinderbuch für Cousin

Der 10-jährige Pio aus Maienfeld GR nutzte die Zeit während des Lockdown auf eine ganz spezielle Weise. Für seinen kleinen Cousin bastelte er ein Bilderbuch zum Geburtstag. Nun kommt das Buch auf den Markt.

Aus Langeweile während des Lockdown entschied sich der 10-jährige Pio Bon aus Maienfeld GR, ein s elbst gemachtes Geburtstagsgeschenk für seinen Cousin zu basteln. « Als die Schulschliessung verkündet wurde, habe ich zuerst gejubelt » , sagt Pio gegenüber «dem Regionaljournal Graubünden» von SRF. Doch die erste Freude schwand schnell . N ach den ersten zwei Wochen, sagt Pio, sei ihm dann doch sehr langweilig gewesen . Seine Eltern haben ihm geraten, sich eine Beschäftigung zu suchen. So kam er auf die Idee, ein Bilderbuch zu machen. Zuerst sollte es ein einfaches Papierbuch für seinen Cousin werden . D och mit der Zeit entwickelte sich das geplante Geburtstagsgeschenk zu einem Familienprojekt.

Die Hauptdarsteller im Buc h sind die beiden Murmeltiere Pit und Pol. Die beiden helfen in d e r Geschichte e inem Alphirt en, die Wiese von Plastik zu befreien, d en Wanderer hinterlassen haben. « Das Thema Abfall ist für mich sehr wichtig. D ie Menschen müssen sich , was das angeht, ändern » , sagt Pio. Die Geschichte geschrieben und die Bilder gezeichnet hat der 10-Jährige allein. Seine Familie half lediglich dabei, die Bilder am Computer zu bearbeiten und die Homepage für das Buch zu erstellen. Die beiden Murmeltiere sowie verschiedene Geschichten dazu habe Pio aber bereits vor dem Lockdown erfunden. « Pit und Pol gibt es schon lange » , sagt er. Für d ieses Projekt seien j e doch e inige Stunden Arbeit nötig gewesen, erinnern sich Pio und seine Mutter , wie viele genau, wissen aber beide nicht mehr .