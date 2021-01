Sie stürzte beim Schlitteln rund 4-5 Meter in die Tiefe.

Wie ein Leser berichtet, kam es heute Nachmittag in der Gemeinde Ennetbürgen NW zu einem Schlittelunfall. Ein rund zehn jähriges Mädchen sei mit einem Schlitten einen Hang hinuntergerodelt und anschliessend rund vier bis fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Wie der Leser weiter berichtet wurde das Kind anschliessend von der Rega in ein Spital transportiert. Auch die Polizei und die Feuerwehr seien im Einsatz gewesen.