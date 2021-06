Jetzt noch Ausstieg aus Netflix-Serie - 10 Jahre alte Tweets werden Chrissy Teigen zum Verhängnis

Sogar zum Suizid geraten habe Teigen ihr, wie die 26-Jährige in einem Interview gegenüber «TMZ.com» vor wenigen Wochen verriet.

In der Vergangenheit hat die Zweifach-Mutter das amerikanische Model Courtney Stodden massiv gemobbt.

In einem kürzlich veröffentlichten Interview sprach US-TV-Persönlichkeit Courtney Stodden (26) nämlich über die beleidigenden Kommentare, die sie von Teigen vor zehn Jahren auf Twitter erhielt.

Chrissy Teigen sollte eine Synchronsprecher-Rolle in der Netflix-Serie «Never Have I Ever» übernehmen. Nun steigt die Kochbuch-Autorin freiwillig aus.

Das Internet vergisst nie. Ein Satz, der Chrissy Teigen nun wohl mehr als deutlich vor Augen geführt wird. Denn alte Tweets der Zweifach-Mutter bringen ihre Karriere und ihren Ruf derzeit in gefährliche Schieflage.

In der zweiten Staffel der Netflix-Serie «Never Have I Ever» hätte die 35-Jährige in einer Folge eine Synchronsprecherinnen-Rolle übernehmen sollen. Daraus wird nun aber nichts. Wie US-Medien unisono berichten, sei Teigen nicht gefeuert worden, sondern ziehe sich freiwillig vom Job zurück. Grund dafür sind die anhaltenden Negativ-Reaktionen auf jene beleidigenden Nachrichten, die sie vor zehn Jahren auf Twitter schrieb und sie als Mobberin erscheinen lassen.