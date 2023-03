EM-Quali: Nati holt sich Ernährungsberater ins Team

Die Nati hat aufgestockt. Allerdings nicht bei den Spielern von Murat Yakin, sondern im Staff. Laut Nati-Direktor Pierluigi Tami ein Schritt, der dringend nötig gewesen sei. An der WM in Katar hatte die Schweiz über den kleinsten Staff aller 32 Teilnehmer verfügt. Vor allem im Performance- und Ernährungsbereich hat der Verband in seinen Analysen viel Verbesserungspotenzial ausmachen können. Neben zwei Athletiktrainern stossen neu auch zwei Ernährungsberater sowie ein zusätzlicher Koch zum Schweizer Nationalteam.