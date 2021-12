10 kuriose Weihnachtsbräuche aus der ganzen Welt

Spinnen in der Ukraine

Spinnenweben als Weihnachtsdeko? So schmückt man den Baum in der Ukraine.

In der Ukraine werden Weihnachtsbäume mit Deko-Spinnweben dekoriert, die Glück bringen sollen. Die Geschichte geht auf eine arme Frau zurück, welche sich keinen Weihnachtsschmuck leisten konnte. Am nächsten Morgen war ihr Baum mit Spinnweben übersät, welche im Sonnenlicht glitzerten.

Weihnachtspudding in der Slowakei

In der Slowakei und Teilen der Ukraine kann Pudding auch die Zukunft vorhersagen. Das älteste männliche Mitglied einer Familie nimmt einen Löffel voll Loksa-Pudding und wirft ihn an die Decke. Je mehr Pudding kleben bleibt, desto mehr Glück wird die Familie im kommenden Jahr haben.

Weihnachtskatze in Island

Rollschuhlaufen in Venezuela

Auf Rollschuhen in die Kirche zur Weihnachtsmesse: Eine Tradition in Venezuela.

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas besuchen die Leute die Weihnachtsmesse auf Rollschuhen. Damit jeder sicher in der Kirche ankommt, werden Teile der Stadt gesperrt.

Sterne in Polen

In Polen steht der richtige Zeitpunkt zum Öffnen der Geschenke in den Sternen. Das jüngste Kind beobachtet den Abendhimmel, bis der erste Stern leuchtet. Das ist das Zeichen fürs Auspacken der Geschenke.

Lotto in Spanien

«El Gordo» oder «Der Fette» heisst der Hauptpreis, den die spanische Nationallotterie jeweils am 22. Dezember auslost. Die Lotteriezahlen werden dabei traditionsgemäss von 22 Schulkindern gesungen – das ganze Land steht praktisch still und hofft auf einen reichen Geldsegen.

Hühnchen in Japan

Stichwort KFC. In Japan stürmen die Leute die amerikanische Fast-Food-Kette KFC, um «Kurisumasu ni wa kentakkii» auch bekannt als «Kentucky zu Weihnachten» zu essen. Wen wunderts, dass KFC die höchsten Umsatzzahlen des Jahres an Heiligabend verbucht?

Besen in Norwegen

In Norwegen werden an Weihnachten die Besen versteckt. Der Grund: Böse Geister sollen davon abgehalten werden, Besen zu stehlen und damit auf eine Spritztour am Himmel zu gehen.

Essiggurke in den USA

An vielen Orten in den USA wird ein Weihnachtsschmuck in der Form einer Essiggurke irgendwo am Baum versteckt. Wer ihn findet, bekommt ein Extrageschenk oder hat einfach demnächst sehr viel Glück.