Rechnungen gefälscht - 10 Millionen abgezweigt – drei und vier Jahre Gefängnis für Betrüger-Duo

Wo flossen die Gelder hin?

«Ja, wir haben ein Schlupfloch entdeckt», sagte der 50-Jährige am Montag am Basler Strafgericht, wie die «bz Basel» schreibt. Als Beweggründe zum Betrug nannte er Gier und eine Unzufriedenheit im Job. Wo genau der Grossteil der Beute hingeflossen ist, ist nicht bekannt. Die Gelder wurden teilweise an eine Basler GmbH überwiesen, deren Gesellschafter der Basler Angeklagte und seine Ehefrau waren. Rund 1,6 Millionen Euro flossen in die Firma «Mega Yacht Club of Vanuatu», die dem 58-jährigen Franzosen gehörte. Der Mann ist gelähmt und wurde der Verhandlung per Video zugeschaltet. Er sitzt seit seiner Verhaftung, wie sein Komplize, bereits im Gefängnis.