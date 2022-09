Schweiz : 10 Millionen Impfdosen abgelaufen – jetzt muss der Bund sie vernichten

Politikerinnen und Politiker äussern sich zurückhaltend

So bezeichnet der St. Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler die Vernichtung zwar als «riesige Geldverschwendung», fügt allerdings an, dass der Bundesrat sich damals in einer unsicheren Entscheidungssituation befand. Ähnlich sieht dies der Walliser Mitte-Nationalrat Philipp Matthias Bregy: «Die Situation war zu Beginn schwierig, wichtig ist es, dass die gleichen Fehler bei den Beschaffungen nicht nochmals gemacht wurden respektive werden. Ich befürchte aber, dass dem nicht so ist.»