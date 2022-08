In Zürich: «10 Minuten standen Justin und Hailey Bieber für Glace an»

Im Rahmen seiner «Justice World Tour» ist Justin Bieber aktuell in Europa unterwegs. Am Sonntag performte er im norwegischen Trondheim, am Dienstagabend steht er in der finnischen Hauptstadt Helsinki auf der Bühne. Seinen freien Tag nutzte der Sänger dann für einen Kurzbesuch in Zürich. Zusammen mit seiner Frau Hailey wurde der 28-Jährige am Montag am Hafen Riesbach gesichtet.