Schweiz: Geldtransporter überfallen – Täter gefasst

«Dutzende Polizeibeamte aus verschiedenen Einheiten der Kantonspolizei arbeiten hart daran, die Täter zu fassen», sagte Florence Maillard, Sprecherin der Waadtländer Polizei, dazumal zu «20 minutes». Der Überfall, der sich 2019 in La Sarraz VD ereignete , war wirklich filmreif. Damals wurden drei Fahrzeuge in Brand gesetzt, darunter auch ein Geldtransporter. Bei dem Überfall auf den Geldtransporter wurden auch schwere Waffen und Sprengstoff eingesetzt. Beute der Diebe: rund zehn Millionen Franken. Trotz fieberhafter Suche blieben die Täter unauffindbar.

Nun gibt es einen Fahndungserfolg in diesem Fall. Dies berichten spanische Medien. Demnach wurde einer der Täter in einem abgelegenen Bauernhof in Llers in Katalonien festgenommen. «Gegen den Mann gab es einen europäischen Haft- und Auslieferungsbefehl wegen bewaffnetem Raubüberfall, Erniedrigung, Brandstiftung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung», wie die spanische Polizei schreibt. In Frankreich droht ihm nun eine lebenslange Haftstrafe, wie französische Medien schreiben.