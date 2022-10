Instagram-Auftritt: 10 neue Social-Media-Stellen – Politiker kritisieren Bund für «Luxusabteilung»

«Inhalt ist bis jetzt überhaupt nicht berauschend»

Auch FDP-Nationalrat Marcel Dobler kritisierte bereits im August das Vorhaben des Bundesrats. Nun ergänzt er: «Über drei Personen könnte man noch diskutieren, aber zehn sind unverhältnismässig und ein Overkill», so Dobler. Gemäss ihm ist ein staatlicher «PR-Social-Media-Kanal» in diesem Ausmass nicht Aufgabe des Bundesrats. «Will der Bundesrat bald auch einen eigenen Social-Media-Fernsehkanal und einen eigenen Newsletter? Nein, das geht zu weit und ist die Aufgabe der Onlinemedien», sagt er.

«Unsere Probleme sind bescheiden»

Doch es gibt nicht nur Kritik, sondern auch Lob. GLP-Nationalrat Martin Bäumle findet das Vorhaben grundsätzlich eine gute Idee: «Wenn man versucht, sich mit Politik an die jüngere Generation zu wenden, kann ich das nur unterstützen.» Man wisse, dass die sozialen Medien ein Weg seien, um die jüngere Generation anzusprechen – dies trage nun mal einen gewissen Aufwand mit sich, so Bäumle. Zwar stimme es, dass es derzeit in der Schweiz zu Teuerungen komme, die das Volk tragen müsse. Bäumle stellt aber klar: «Andere haben gerade mit einem Krieg zu kämpfen, da sind unsere Probleme bescheiden.»

Der neue Instagram-Account könne den Effekt haben, den Bundesrat dem Volk und insbesondere den Jungen näherzubringen, so SP-Nationalrätin Franziska Roth. «Ich finde es richtig, dass die Bewirtschaftung solcher Plattformen an bezahlte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weitergegeben wird – dann erwarte ich aber auch eine hohe Professionalität.» Ob der Instagram-Account politisch wirklich einen Mehrwert zeigt, sei sich die Nationalrätin aber noch unsicher.

Bundeskanzlei wehrt sich

Zu den Aufgaben der zehn Stellen gehören neben dem Instagram-Account auch ein zukünftiger englischer Twitter-Account für die internationale Kommunikation, die Erstellung von audiovisuellen Formaten für alle Kommunikationskanäle des Bundes sowie die Weiterentwicklung der digitalen Kommunikation. Im Rahmen einer Vollkostenrechnung – also inklusive Arbeitsplatz-, Büro- und Sozialkosten – verursachen die zehn Stellen Kosten von maximal 1,8 Millionen Franken. «Viele Menschen erwarten heute von politischen Akteuren, dass sie auch direkt informieren. Dies in Ergänzung der Berichte in den Medien: Die journalistischen, unabhängigen Erklärungen, Einordnungen und Kommentare sind und bleiben in einer Demokratie unersetzlich.»