Seit Mitternacht besteht in diversen europäischen Staaten ein Landeverbot für Flugzeuge aus Grossbritannien. In Deutschland werden Passagiere, die am Sonntag aus England eingereist sind, einem Corona-Test unterzogen.

Darum gehts Deutschland testet seit Sonntag Flugpassagiere, die aus England eingereist sind.

Bislang wurden zehn Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Noch warten an verschiedenen deutschen Flughäfen Dutzende Menschen auf einen Test – oder auf ein Ergebnis.

Auf den zuletzt in Deutschland gelandeten Passagierflügen aus Grossbritannien sind nach einem Medienbericht bisher mindestens zehn mit Corona infizierte Passagiere identifiziert worden. Die Personen waren demnach an Bord verschiedener Flugzeuge, die am Sonntag in Berlin, Stuttgart, Hannover und Dortmund landeten, wie die «Bild»-Zeitung unter Berufung auf Behördenkreise schreibt.

Wegen der in England aufgetretenen Mutation des Coronavirus herrscht seit Mitternacht auf deutschen Flughäfen und auch auf Flughäfen in anderen europäischen Ländern ein Landeverbot für Flüge von Grossbritannien. An den deutschen Flughäfen wurden die Passagiere isoliert: Sie mussten auf Feldbetten übernachten und müssen sich Corona-Tests unterziehen.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte, warteten am Vormittag etwa am Frankfurter Flughafen noch 87 Personen im Transitbereich darauf, getestet zu werden und weitere rund 70 bereits getestete Menschen auf ihr Ergebnis.

