«Ist doch bireweich» : 10-Rappen-Rechnung der Post macht Andrea M. rasend

Gerade in Zeiten, in denen ein schonender Umgang mit Ressourcen angezeigt sei, seien Papierrechnungen mit solchen Mini-Beträgen unsinnig, findet die Bernerin.

«Absurd», «lächerlich», «bireweich»: Die Worte von Andrea M.* für die Rechnung der Post, die ihr am letzten Freitag ins Haus flatterte, sind deutlich. Grund für den Ärger der Bernerin ist der Mini-Betrag von zehn Rappen, den sie wegen einer ungenügenden Frankierung zu begleichen hat. Hier fehle es an jeglicher Verhältnismässigkeit, würden doch die Kosten für das Verschicken der Rechnung den Zahlungsbetrag bei weitem übersteigen, meint M.: «Gerade in Zeiten, in denen sparsam mit natürlichen Ressourcen umgegangen werden sollte, sind Papierrechnungen mit solchen Witz-Beträgen purer Unsinn.»