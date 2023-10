Mia Madisson hat schon einen Mädchennamen für das Baby

Sie schone sich so gut es geht und nehme genügend Vitamine zu sich. «Ich fühle mich wie ein Ei, das man nicht fallen lassen sollte.» Dieser Vergleich stammt von ihrem Mann Matteo, der sie im Haushalt unterstütze, was für Mia total überraschend ist. «Am liebsten legt er die Wäsche zusammen und versorgt sie im Schrank. Abwaschen tut er nicht so gern, und beim Kochen wechseln wir uns ab», sagt sie weiter. Sie esse grundsätzlich so wie gewohnt und verzichte einfach auf die Nahrungsmittel, die man als Schwangere meiden sollte.