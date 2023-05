Schweizer fahren sich illegales Autorennen auf A81

Am Sonntagmorgen, gegen 10.50 Uhr, fuhren rund zehn hochmotorisierte Fahrzeuge mit schweizerischen Zulassungen auf der A 81 im Bereich Hilzingen in Richtung Autobahnkreuz Hegau. Zwei Autos der Marke Audi, einmal Typ RS8 und einmal RS3, bremsten den regulären Verkehr auf circa 60 km/h ab, um anschliessend ein Beschleunigungsrennen durchzuführen. Das meldet das Polizeipräsidium Konstanz am Pfingstmontag.

Beim illegalen Autorennen sei es zu zahlreichen Verkehrsdelikten und Gefährdungen durch die beiden Audi-Fahrer in Form von Nötigungen und verbotenem Rechtsüberholen gekommen, so die Polizei. Die Fahrzeuggruppe fuhr nach dem Kreuz Hegau auf der A 81 weiter in Richtung Stuttgart (D) und konnte schlussendlich im Bereich Rottweil (D) gesichtet werden. Auch in diesem Streckenabschnitt kam es zu Rennverhalten und entsprechenden Strassenverkehrsgefährdungen. Es gelang der Polizei zwei Autos einer Kontrolle zu unterziehen.