Mit diesen 10 Tricks verhinderst du müffelnde Gerüche in deiner Wohnung

Lasse deine Wäsche nicht in der Maschine

Studien haben ergeben, dass Wäsche, die nach dem Waschgang in der Maschine liegen bleibt, schon nach 24 Stunden erste Schimmelsporen entwickeln kann. Igitt! Ausserdem riecht nasse Wäsche, die lange herumliegt, immer ein bisschen wie ein vergessener Turnbeutel in der Primarschule. Lege dir deine Waschgänge so, dass du die Maschine nach spätestens zwei Stunden leeren kannst.

Wechsle deine Bettwäsche öfter

Das gilt besonders für kleine Wohnungen, in denen deine Gäste in der Nähe deines Betts sind. Beim Schlafen hinterlässt du Öl- und Schweissrückstände auf den Bettlaken, die du aber selbst meist nicht riechst. Falls deine Bettdecke aus irgendeinem Grund auch nach der Wäsche noch müffelt, kannst du versuchen, sie mit einer Tasse Essig zu waschen. Dieser Geruch verfliegt nach dem Trocknen, versprochen!

Putze deinen Kühlschrank regelmässig

Auch wenn du es selbst vielleicht nicht realisierst, Gerüche in deiner Wohnung kommen nicht nur aus dem Abfalleimer, sondern auch aus dem vermeintlich sicheren Kühlschrank. Du solltest deinen Kühlschrank im Zwei-Wochen-Takt oder mindestens einmal pro Monat ausräumen . Falls die schlechten Gerüche bleiben, hilft Natron in einer Schüssel.

Wasche deine Putztüechli heiss genug

Wirf keine offenen Essensreste in den Abfalleimer

Klar, organische Abfälle gehen in den Kompost, Plastik und sowas in den Abfalleimer. Aber was ist mit gekochten und verarbeiteten Lebensmitteln und Fleisch? Wirft man die einfach so in den Abfalleimer, entwickeln sie sich dort schnell zu einem Geruchsproblem. Eine mögliche Lösung: Du kannst Lebensmittel in eine kleine Plastiktüte packen und die gut verschliessen, bevor du sie wegwirfst.