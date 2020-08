vor 30min

Plagegeister 10 Tipps, wie du Wespen auf Abstand hältst – und 6 Irrtümer

Im Sommer kommen Wespen uns Menschen gefährlich nahe – momentan scheint es besonder schlimm. Doch es gibt Möglichkeiten, sie sich vom Leib zu halten. Ein Überblick.

von Fee Anabelle Riebeling

1 / 11 Wer derzeit draussen etwas essen möchte, hat sicher schon Bekanntschaft mit Wespen gemacht, die sich auf der Suche nach Futter auch über unsere Nahrungsmittel hermachen. Doch es gibt Wege, sie auf Abstand zu halten. Getty Images/iStockphoto Eine Orange mit Nelken spicken und auslegen: Was nach den Vorbereitungen eines Glühweins klingt, soll laut Christoph Hatz vom Swiss Tropical Health Institute auch Wespen abhalten. Der Tipp stammt von seiner Grossmutter. Getty Images Und noch etwas, worauf Fachmann Hatz schwört: beim nach draussen gehen auf Parfum verzichten. Denn süsse Düfte locken Insekten regelrecht an – auch die Wespen. Wer «unbeduftet» aus dem Haus geht, wirkt auf sie gleich weniger anziehend. Getty Images

Darum gehts Wespen haben aktuell Hochsaison und rücken den Menschen ordentlich auf den Pelz.

Machtlos stehen wir ihnen nicht gegenüber.

Es gibt mehrere Tricks, wie man die Insekten auf sicherem Abstand halten kann.

Eine Wespenplage ist es offiziell nicht, dennoch hat es derzeit unfassbar viele schwarz-gelbe Plagegeister. Und sie kommen uns Menschen gefährlich nahe. Aufdringlich werden aber nur zwei der elf echten Wespenarten: Die Deutsche Wespe (Paravespula germanica) und die Gemeine Wespe (Paravespula vulgaris).

Sie legen ihre Nester meist unterirdisch in verlassenen Mäusegängen an und fliegen – zum Leidwesen vieler – auf unser Essen und auf Getränke. Dies, weil natürliche Nahrungsquellen wie Blütennektar jetzt rar werden. Süsses steuern sie indes an, weil sie es selbst gerne fressen. Auf Eiweiss stürzen sie sich, um ihre eierlegende Königin und die Brut im Nest (siehe Box) zu versorgen.

Die neun anderen Wespenarten lassen uns dagegen in Ruhe. Sie interessieren sich nur für Insektenlarven und anderes kleines Getier.

Jetzt ist Hochsaison Die Wespenzeit beginnt typischerweise im August, wenn der Wespenstaat seine maximale Grösse erreicht hat. Zu diesem Zeitpunkt müssen sich die älteren Wespen nicht mehr um die Aufzucht der Brut kümmern, sodass ihnen mehr Zeit bleibt, sich selbst mit zuckerhaltiger Nahrung zu versorgen.

Tipps im Faktencheck

Doch so viel Verständnis man für den Bedarf der schwarz-gelben Tiere hat: Beim Frühstück auf der Terrasse, beim Picknick in der Badi und dem Grillieren am Abend – grundsätzlich will man sie einfach nicht so nah bei sich haben. Und tatsächlich kann man etwas gegen zu viel Wespen-Nähe unternehmen. Die gängigsten Empfehlungen auf dem Prüfstand:

Kaffee anzünden

Die Idee: Kaffeepulver oder -bohnen in eine feuerfeste Schale geben, ein brennendes Streichholz hineintun und warten, bis der Kaffee anfängt, zu glühen. Dadurch werden Röstaromen freigesetzt, die Wespen für zwei Stunden auf Abstand halten sollen.

Das klingt gut. Aus Sicht von Lars Krogmann, Leiter der Abteilung für Entomologie am Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart und des Fachbereichs Entomologie (Insektenkunde) an der Universität Hohenheim, leider zu gut, wie er der FAZ sagte: «Wespen haben so feine Riechorgane, dass sie geringste Duftmoleküle wahrnehmen. Brennendes Kaffeepulver wird sie ganz sicher nicht irritieren.»

Zudem birgt die Methode ein weiteres Problem: Der entzündete Kaffee glimmt zwar nur, verursacht aber einen starken Qualm, der einem selbst die Freude am draussen Sein nehmen könnte.

Vorsicht qualmt: Angezündeter Kaffeesatz. Getty Images/iStockphoto

Mit Süssem weglocken

Die Idee: Wespen werden mithilfe eines Süssgetränks oder süssen Früchten – besonders Weintrauben – an eine weiter entfernte Futterstelle gelockt, damit man selbst in Ruhe am Tisch sitzen kann.

Vor einigen Jahren wiesen zwei Mädchen im Rahmen von «Jugend forscht» tatsächlich nach, dass sich Wespen von überreifen Trauben, die in fünf bis zehn Metern Entfernung aufgestellt werden, anlocken lassen. Allerdings wirkt der Kniff nur bedingt. So merken sich Wespen zwar einen futterreichen Ort und steuern diesen immer wieder an. Aber ganz ausser Acht lassen sie andere Nahrungsquellen wie unsere Grillwurst deswegen nicht. Sie kommen vielleicht seltener vorbei, aber sie kommen.

Im schlimmsten Fall könnte es auch genau das Gegenteil von dem Beabsichtigten bewirken: Denn je grösser das Futterangebot ist, desto attraktiver ist das Gebiet für die Wespen – und desto schneller wächst das Nest.

Auch ein Konfi-Brot zieht Wespen an. Getty Images/iStockphoto

Kupfermünzen auslegen

Die Idee: Wespen lassen einen in Ruhe, wenn man neben sich 5-Rappen-Münzen verteilt, die man zuvor zwischen den Fingern gerieben hat, weil sie den Geruch des Kupfers nicht mögen.

So begeistert sich viele Wespengeplagte über diese Methode äussern: Wissenschaftlich erwiesen ist sie nicht. Es gibt noch nicht einmal Hinweise darauf, wie Christoph Drösser auf Zeit.de berichtet: «Ich habe mehrere Entomologen und Ökologen befragt – keiner glaubte die Geschichte, und wissenschaftliche Literatur dazu gibt es offenbar auch nicht.» Auch Franziska Rotermund von Pro Natura weiss nicht mehr: «Zur ‹Münzenmethode› haben wir Ihnen leider keine fundierte Einschätzungen zur Hand.»

Ein weiterer Aspekt, der darauf hindeuten könnte, dass der Tipp nicht zielführend ist: Er ist nur im deutschsprachigen Raum bekannt.

Kupfermünzen reiben bringt nichts. KEYSTONE

Bunte Kleider vermeiden

Die Idee: Wer keine nähere Bekanntschaft mit Wespen machen möchte, soll einfach auf auffällige Kleidung verzichten. Von bunten Farben fühlen sich die Tiere dagegen angezogen.

Der oft zitierte Tipp bringt leider nichts. Wenn, steuern die Wespen Knalliges zufällig an oder weil es gut riecht. Denn Wespen reagieren nicht auf Farben, wie Insektologe Heinz Mehlhorn weiss, «sondern auf Gerüche».

Draussen dürfen es nicht nur gedeckte Farben sein: Wespen reagieren nur auf Gerüche. Getty Images

Papierball aufhängen

Die Idee: Zusammengeknülltes braunes Papier – zum Beispiel das von Papiertragetaschen – in Kopfhöhe aufgehängt, erscheint den Wespen als Wespennest. Das signalisiert den Insekten, dass hier bereits ein Schwarm beheimatet ist und es keinen Platz für sie hat.

So absurd dies tönt, so unwirksam ist diese Methode. Denn die Wespen müssen nur Schwärmen ihrer Art weichen. Und diese nisten – wie sie selbst – in Erdhöhlen im Boden oder in dunklen Hohlräumen. Ein aufgehängter Papierball wird sie wenig beeindrucken.

Wespennest oder zusammengeknülltes Papier? Getty Images

Wespenfalle mit Lockstoffen

Die Idee: Wenn gar nichts mehr geht, müssen es Fallen richten. Dafür braucht es lediglich ein mit einer süssen Flüssigkeit gefülltes Glas oder eine Flasche, welche die Insekten anlockt und dann nicht mehr freigibt.

Da sich Wespen tatsächlich mit Süssem anlocken lassen, funktioniert die Methode. Anwenden sollte man sie dennoch nicht. Denn vor allem schwache Tiere ertrinken darin, was für sie einen äusserst qualvollen Tod bedeutet, wie der Nabu schreibt. Weiteres Manko dieses Ansatzes: Mit ihm lässt sich der Anflug weiterer Wespen verhindern. Mitunter sorgt er sogar für ein erhöhtes Wespenaufkommen.

Der Tod in der Wespenfalle ist für die Tiere qualvoll. Getty Images/iStockphoto

Welche Tipps wirklich helfen und was man unter keinen Umständen tun sollte, wenn man vom Wespen umgarnt wird, erfährst du in der obigen Bildstrecke.

Tipps für Garten- und Balkongärtner Nicht nur zur Wespenhochsaison kann man gegen die schwarz-gelben Plagegeister vorbeugen – zum Beispiel mit diesen Tipps: Morsches Holz, das im Garten herumliegt, solltest du rechtzeitig im Frühjahr beseitigen. Denn für den Nestbau der Wespen zwischen April und Mai ist es ideal! Garten- und Balkonmöbel solltest du nicht mit Holzpflegemittel oder Politur behandeln, denn deren Geruch zieht Wespen ebenso an wie Parfüm. Auch Fallobst und verfaulendes Obst sollte schnell entfernt werden, damit keine Wespen angelockt werden. Entsorge Tierkadaver möglichst bald, denn auch vor Aas machen Wespen nicht halt. Das Sekret von Blattläusen zieht Wespen magisch an. Deshalb solltest du sie unschädlich machen – und das nicht nur deinen Pflanzen zuliebe.