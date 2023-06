Sils: Felsblock landet auf Strasse – erhöhte Steinschlaggefahr

1 / 7 Von diesem Berg donnerte am Dienstag ein riesiger Felsbrocken hinunter. Tiefbauamt Graubünden Der Stein landete auf der Hauptstrasse, die von Sils nach Maloja führt. Tiefbauamt Graubünden Mit seinen 1,5 Metern Durchmesser versperrte der Block die Strasse. Tiefbauamt Graubünden

Darum gehts Auf der Malojastrasse zwischen Sils und Maloja landete am Dienstag ein riesiger Felsblock.

Ein Geologe warnt vor weiteren Steinschlägen.

Schärfere Kontrollen und ein Radar sollen helfen, die Gefahr einzudämmen.

Zudem wird wie in Brienz GR eine Ampelanlage installiert.

Das ist passiert

Die Malojastrasse in Sils Baselgia GR musste am Dienstagabend gegen 21 Uhr bis Mittwochmorgen um sechs Uhr wegen Steinschlägen gesperrt werden, wie der Kanton Graubünden am Freitag schreibt. Ein grosser Felsbrocken und ein kleinerer Stein landeten mitten auf der Fahrbahn. Der Felsbrocken war rund vier Kubikmeter gross, wog rund zehn Tonnen und versperrte mit seinem Durchmesser von mindestens 1,5 Meter die rechte Spur.

Auf der verkehrsreichen Strasse zwischen Sils und Maloja war der Verkehr für mehrere Stunden eingeschränkt. Nach der Räumung konnte die Strasse am Mittwochmorgen ab sechs Uhr wieder normal befahren werden. Beim Steinschlag gab es glücklicherweise keine Verletzten. Bereits vor Pfingsten, am 26. Mai, sind einzelne kleine Steine aus dem gleichen Ausbruchgebiet bis an die Strasse gelangt.

Das sagt der Geologe

Etwa 700 Meter oberhalb der Strasse wäre es eine Felswand mit einem riesigen Schuttfächer. «Dies zeigt, dass es schon immer Steinschläge gab. Diese Steine erreichten jedoch fast nie die Strasse», so Christoph Nänni, Leiter Geologie und Naturgefahren des Tiefbauamts Graubünden. Die Ursache für den Steinschlag von Dienstag sei schwierig zu erschliessen. «Durch die fortschreitende Verwitterung vom Felsen muss sich etwas gelöst haben», sagt Nänni. Wieso das erst jetzt und nicht bereits vor vielen Jahren geschah, könne er nicht sagen.

Laut dem Experten muss in Zukunft mit weiteren Steinschlägen gerechnet werden. Einige Felsstücke könnten bis zur Strasse herunterrollen, so wie am Dienstag. Ein Grossteil der sich lösenden Steine bleibe jedoch auf der Geröllschutthalde oder der Wiese liegen. Nänni kann Entwarnung geben: «Ein Fall wie in Brienz ist nicht denkbar.»

Diese Massnahmen wurden bereits umgesetzt

Bereits Mitte Mai gab es Anpassungen. Der bestehende Lawinenschutzdamm wurde erhöht und zwei Meter hohe Stahlwände wurden installiert. Am Dienstagabend haben diese zwar gewirkt, ab und zu rollen jedoch einzelne Felsblöcke an den Schutzbauten vorbei.

Weitere Schritte: Ampel wie in Brienz

Seit Dienstag wird der Streckenabschnitt, der besonders gefährdet ist, manuell überwacht. Falls sich am Berg Gesteinsblöcke lösen, könne die Strasse in kürzester Zeit gesperrt werden. Ausserdem soll nächste Woche ein Steinschlagradar installiert werden. «Wenn sich ein Stein loslöst, gibt es einen Alarm. Dieser ist mit einer Ampel gekoppelt», erklärt Nänni. So wird bei Steinschlagereignissen die Strasse automatisch gesperrt. In Brienz gibt es das bereits seit 2018.

Die Realisierung der neuen Massnahmen dauert voraussichtlich bis Anfang nächster Woche. Aus Sicherheitsgründen bleibt die Strasse bis zur Inbetriebnahme der Massnahmen jeweils nachts von 21.00 bis sechs Uhr zwischen Sils Föglias und Plaun da Lej gesperrt, wie der Kanton mitteilt.

Tagsüber freie Fahrt dank Überwachung

Laut dem Kanton wird die Gefahrenstelle, bis zur fertigen Installation des Steinschlagradars, von Personen überwacht. Da sich die Ausbruchstelle hoch über der Malojastrasse befindet, bleibt genügend Reaktionszeit, um die Strasse im Notfall innerhalb von Sekunden zu sperren. Dank dieser Massnahme ist die Strasse tagsüber unter Aufsicht für den Verkehr freigegeben.

Die Experten klären in den nächsten Wochen ab, ob grössere Teile des Felsen in Bewegung sind. «Bisher war das nicht der Fall. Der Berg bröckelt einfach ab», so Nänni abschliessend.

