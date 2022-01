Schönste Strände der Welt: 10 Traumstrände rund um den Globus

1 – El Nido, Philippinen

2 – South Beach Miami, USA

Der Strand von South Beach in Miami zählt wohl nicht zu den idyllischen Stränden, wo man mit Glück gar alleine unterwegs ist. Hier läuft immer was. Und das ist gut so. Die südlichste Ecke von Miami Beach ist die Gegend, die wir alle aus zahlreichen Filmen kennen – mit bunten Art-Deco-Häusern, sich sonnenden Locals mit durchtrainierten Körpern, Palmen, feinem Sandstrand und türkisblauem Wasser.

3 – Whitehaven Beach, Australien

4 – Amrum, Deutschland

Niemand muss zwingend in ein fernes Land reisen, um auf einen kilometerlangen Traumstrand zu treffen. Der Strand von Amrum im Norden Deutschlands – nahe der Grenze zu Dänemark – ist beinahe endlos lang und schön. Der Strand an der Westküste der Insel ist zehn Kilometer lang und an seiner breitesten Stelle misst er drei Kilometer. Genug Platz, um sich eine schöne Sandburg zu bauen.

5 – Anse Source d’Argent, Seychellen

6 – Bondi Beach, Australien

7 – Polignano a Mare, Italien

8 – Railay Beach, Thailand

9 – Nyang Nyang Beach, Indonesien

10 – Playa del Carmen, Mexico

Last but not least: der Strand von Playa del Carmen. Der weisse Sandstrand des umtriebigen Touristenortes Playa del Carmen auf der Halbinsel Yucatán in Mexico ist ein Paradies für Sonnenhungrige und Badefreudige. Hier kommen zudem Taucher und Taucherinnen auf ihre Rechnung. Die umliegenden Cenotes führen einen in unterirdische mit Wasser gefüllte Grotten und Gänge. Oder aber man schliesst sich einer geführten Tour zu den Bullenhaien an, die sich hier unweit des Strandes tummeln.