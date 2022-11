Turm der Superlative: 100 Etagen – in Dubai soll bald das höchste Wohnhaus der Welt stehen

In Dubai soll der nächste Rekord-Turm gebaut werden: Die Burj Binghatti Jacob & Co. Residences.

Ein US-amerikanischer Uhrmacher will in Dubai den höchsten Wohnungsturm der Welt bauen.

In Dubai soll das höchste Wohnhaus der Welt gebaut werden. «Heute» berichtet über die Kooperation des einheimischen Bauträgers Binghatti und des US-amerikanischen Uhrmachers Jacob & Co. 100 Stockwerke soll das Gebäude erhalten, das aktuell den Projektnamen Burj Binghatti Jacob & Co. Residences trägt.