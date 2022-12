Vorarlberg: «100 Helfer im Einsatz» – Retter starten Sicherheitssuche nach Lawinen-Unglück

Laut einer Sprecherin der Tourismusregion Lech/Zürs ging die Grosslawine im Pistenbereich Trittkopf nieder. Ob sich diese in einem präparierten oder gesicherten Pistenbereich löste, sei bisher nicht bekannt. In der Weihnachtszeit sei die Region gut besucht. Zu den Pistenverhältnissen sagte die Sprecherin, dass es in Vorarlberg am Samstag zuletzt geschneit hat. «Auf dem Berg liegt aktuell 80 Zentimeter Schnee.» Die Lawinengefahr liege bei Stufe 3 bis 4 und sei somit erheblich. Am Sonntag sei es sonnig und warm gewesen.