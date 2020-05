100-jähriger Spendensammler wird nun zum Ritter geschlagen

Kommentar erfassen

Bartli 20.05.2020, 15:11

Bemerkenswert dieser Moore. Zeigte uns noch viel mehr, dass auch Bewegung im Alter viel bewegen kann. Möge er noch eine gute Zeit haben. Bewegung wenn immer möglich auch für Bewohner/Senioren in Altenheimen, so viel als möglich und wenn immer es geht. Und zwar an der Luft. Alles erdenklich Gute , werter Mr. Tom Mooere. Ritter der älteren Generation.