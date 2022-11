Spreitenbach AG: 100 Jugendliche bewerfen zu Halloween Autos mit Eiern und Steinen

In der Nacht auf Dienstag mussten die Polizeien im Zusammenhang mit Halloween schweizweit vermehrt ausrücken.

In der Region Spreitenbach versammelten sich in der Halloween-Nacht bis zu 100 Jugendliche. Laut der Kantonspolizei Aargau kam es zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen und Gebäuden. Auch in der Stadt Zürich musste die Polizei in der Halloween-Nacht rund 40 Mal ausrücken.

Beinahe 50 Mal musste die Kantonspolizei Aargau in der Halloween-Nacht im Zusammenhang mit Unfug, Sachbeschädigungen und Ruhestörungen ausrücken. In der Region Spreitenbach kam es zu grösseren Ansammlungen von bis zu 100 Jugendlichen. Unter dem Vorwand von «Halloween» wurden, laut einer Mitteilung, Eier auf Fahrzeuge geworfen.

Vereinzelt wurden sogar Steine und Batterien als Wurfgegenstände verwendet. Es kam zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen und Gebäuden. Nach Mitternacht kehrte mehrheitlich Ruhe ein. Allgemein zeichnete sich eine Zunahme von Vorfällen ab.

Buschauffeur mit Eiern beworfen

Auch in der Stadt Zürich kam es in der Nacht auf Dienstag zu rund 40 Einsätzen. Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, betrafen die Meldungen meistens das Werfen von Eiern auf Fahrzeuge und Hausfassaden. Dadurch kam es vereinzelt zu Sachbeschädigungen. In einem Fall wurde ein Buschauffeur von Eiern getroffen, er wurde dadurch aber nicht verletzt. Weitere Meldungen gingen wegen Lärm oder Abbrennen von Feuerwerkskörpern ein.

Auch die Kantonspolizei Zürich sowie die Kommunalpolizeien mussten am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag rund 50 Mal ausrücken. Auf dem ganzen Kantonsgebiet sind Sachbeschädigungen, Ruhestörungen und Randalierer gemeldet worden, informiert die Kantonspolizei. So wurden mehrere Fenster und Fahrzeugscheiben mit Steinen eingeschlagen und bei einigen Fahrzeugen die Seitenspiegel abgerissen.

Gleichzeitig betont die Polizei: «Nicht in jedem Fall wurde die Halloweennacht für Straftaten missbraucht. Viele verkleidete Kinder und Jugendliche zogen bei Dunkelheit friedlich durch die Strassen. Einige wurden von Aufsichtspersonen begleitet.»

Schlagring, Messer und Betäubungsmittel sichergestellt

Auch aus dem Kanton Schwyz berichtet die Kantonspolizei von verstärkter Polizeipräsenz in der Halloween-Nacht. Bei drei präventiven Kontrollen nahmen die Einsatzkräfte jugendlichen Gruppierungen einen Schlagring, ein Messer und Holzstöcke ab, bei einer Person wurden mitgeführte Betäubungsmittel sichergestellt und mehrere Dutzend Eier eingezogen. Alles in allem bewertet die Polizei die Halloween-Nacht in Schwyz jedoch als «ruhig und friedlich».