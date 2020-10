Der Bus fährt los, und die Schlange hört nicht auf. Auf einer Strecke von über 100 Metern standen am Samstagvormittag in Luzern an der Maihofstrasse Menschen an. Nicht etwa für einen Corona-Abstrich, wie das dieser Tage so üblich ist, sondern für Lebensmittel. Das Rote Kreuz Luzern hat im Rahmen der Aktion «Essen und mehr» zwischen 10 und 12 Uhr Hilfspakete an Armutsbetroffene verteilt.