Gemeinsam mit Agentur : 100 Millionen – kauft Roger Federer das ATP-Turnier in Cincinnati?

Sieben Mal hat Roger Federer das ATP Turnier in Cincinnati gewonnen – er ist Rekordsieger des Wettbewerbs. Die Tennis-Karriere des Schweizer Superstars neigt sich langsam dem Ende entgegen. Schon länger ist Federer auch in der Privatwirtschaft dabei. Wie «Sportico» schreibt, könnte Federer gemeinsam mit seiner mitgegründeten Agentur Team8 nun das Turnier kaufen.

Das Masters steht nämlich zum Verkauf – für einen grossen Millionenbetrag. Das Wirtschaftsmagazin schreibt von einer neunstelligen Summe. Man wolle den Event auf ein neues Level bringen, so der bisherige Rechteinhaber, der US-Tennisverband. Es soll sich dabei aber nur um den Männerwettkampf handeln und nicht um das Frauenturnier.

Eine Bestätigung von Federer und Team8 gibt es bislang noch nicht. Die frühere Weltnummer eins Andy Roddick äussert sich gegenüber The Tennis Channel darüber. Er ist von den Plänen überzeugt. Roddick: «Das Turnier soll in der Tennisfamilie bleiben – bei jemandem, der unseren Sport wirklich kennt und liebt.» Mit Tennis-Turnieren kennt sich die Team8-Agentur aus. Die Agentur war schon am Lavercup direkt beteiligt. Ausserdem ist man ein Hauptinvestor von Universal Tennis.