Premier League: Chelsea und Liverpool trennen sich 0:0

1 / 3 Mychajlo Mudryk stand auf dem Feld, … REUTERS … blieb jedoch glücklos. REUTERS Liverpool-Coach Jürgen Klopp stand zum 1000. Mal als Cheftrainer eines Profiteams an der Seitenlinie. REUTERS

Darum gehts Liverpool traf am Samstagnachmittag auf Chelsea.

Die Partie endete 0:0.

Beide Mannschaften stecken in der Krise.

Von den Namen her müsste die Partie zwischen Liverpool und Chelsea ein absoluter Kracher sein. Und klar, wenn diese beiden Top-Vereine aufeinandertreffen, stehen 22 Stars auf dem Feld. Doch derzeit ist es eher ein Spiel zwischen Not und Elend. So haben sowohl Liverpool wie auch Chelsea viele Verletzte zu beklagen und befinden sich in einer schweren Krise.

So verlor das Team von Jürgen Klopp die letzten beiden Partien, die Reds sind derzeit nur noch Premier-League-Mittelmass. Bei Chelsea sieht es genau so schlecht aus. Die Londoner konnten unter der Woche zwar gegen Crystal Palace gewinnen, davor gab es jedoch in acht Spielen nur einen (!) Sieg.

Tor von Kai Havertz zählt nicht

Nicht verwunderlich war es also, dass beide Teams am frühen Samstagnachmittag grosse Mühe bekundeten. Beide Mannschaften wollten zwar unbedingt den Sieg, doch letztlich schaffte es keine der beiden. Die Partie endete leistungsgerecht 0:0.

Bei Chelsea spielte der Ukrainer Mychajlo Mudryk. Er wechselte in diesem Winter für bis zu 100 Millionen Franken zu den Londonern und ist einer von sechs Neuzugängen. Ganz neu holten die Londoner noch für rund 35 Millionen Franken den englischen U-21-Nationalspieler Noni Madueke. Millionen-Mann Mudryk blieb jedoch torlos, zeigte aber gute Ansätze. Der Schweizer Nati-Spieler Denis Zakaria fehlte verletzt.

Die Partie startete furios. Kai Havertz traf bereits nach vier Minuten ins Tor der Liverpooler. Weil der Deutsche aber hauchdünn im Abseits gestanden hatte, zählte sein Treffer nicht. Fortan drehte Liverpool – zumindest ein wenig – auf. Und kurz vor dem Ende der Partie war es Trent Alexander-Arnold, der zum Matchwinner hätte avancieren können. Doch auch er scheiterte.

Wer schafft es früher aus der Krise? Liverpool. Chelsea.

Historisches Spiel

Das Remis nützt keinem der beiden Teams. Beide bleiben tief in der Misere stecken. Und die internationalen Plätze? Ja, die bleiben in weiter Ferne. Immerhin: Das Spiel war historisch.

So stand Liverpool-Coach Jürgen Klopp zum 1000. Mal als Cheftrainer eines Profiteams an der Seitenlinie. Was vor 21 Jahren und 327 Tagen mit einem Mainzer Sieg gegen Duisburg begann, führte Klopp über Dortmund nach Liverpool. Sein Weg ist mit unzähligen Erfolgen gepflastert. Von diesen kann der Coach aber derzeit nur träumen.