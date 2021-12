Log4shell: 100 neue Hacks pro Minute – Internetlücke wird aktiv ausgenutzt

In Gefahr ist auch kritische Infrastruktur, auch in der Schweiz.

Tatsächlich soll es aufgrund der Sicherheitslücke zu rund 100 neuen Hacking-Versuchen pro Minute kommen, wie die Cyber-Sicherheitsfirma Check Point mitteilt. So haben die Forscherinnen und Forscher beobachtet, dass kriminelle Angriffe auf rund 40 Prozent aller Unternehmensnetzwerke weltweit verübt wurden. Gleichzeitig arbeiten Sicherheitsleute daran, die Lücke so rasch wie möglich zu schliessen.

«Es gibt kein Allheilmittel»

Auch Amit Yoran, CEO der Cybersecurity-Firma Tenable, hat sich zu Wort gemeldet. In einer Mitteilung schreibt er: «Genau wie wir gewarnt haben, bringt die Log4Shell -Schwachstelle jetzt Unternehmen überall in der Welt in Bedrängnis. Und das Schlimmste steht noch bevor, wenn die Unternehmen nicht sofort Massnahmen ergreifen.» Diese Attacken würde auch so schnell nicht mehr verschwinden, sondern eher noch zunehmen.