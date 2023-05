Basel: 100 Prozent Schweiz-Aufschlag – zocken uns badische Spargelbauern ab?

Die ausländischen Spargeln aus dem grenznahen Umland kosten laut Angaben des Basler LDP-Grossrates André Auderset in Basel rund das Doppelte als in Deutschland und Frankreich. Dies, obwohl die Spargelhändler ihre Ware zollfrei in Basel verkaufen dürfen.

Das Kilo Spargeln aus dem Südbadischen kostet auf dem Marktplatz in Basel momentan stattliche 26 Franken. Auch die Preise desselben Frühlingsgemüses aus dem Elsass seien beinahe gleich hoch. Tritt man jedoch bloss einige Meter über die deutsch-schweizerische Grenze, etwa nach Weil am Rhein (D), so scheint das Ganze bereits um einiges erschwinglicher. Zwischen elf und 13 Euro koste das Kilo Markgräfler Spargel am Marktstand auf dem Parkplatz der früheren Landesgartenschau auf der anderen Seite des Zolls Otterbach. Das hat der Basler Freizeit-Preisüberwacher und Grossrat André Auderset herausgefunden.

Damit nicht genug. Nicht nur wird der Spargel in Basel doppelt so teuer verkauft, in der Auslage der Marktstände lande auch nur die zweite Garnitur der Ernte. «Krumm und mickrig, die Sorte Spargeln, die richtig unangenehm zum Schälen ist», so Audersets Fazit nach eingehender Marktuntersuchung. So seien am Stichtag 9. Mai auf dem Marktplatz in Basel eher kleine und krumme Spargeln verkauft worden, während er im Badischen schönere und stämmigere Exemplare der gleichen Provenienz vorgefunden habe.