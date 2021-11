Über Ärmelkanal : 1000 Flüchtlinge erreichen an einem Tag England mit Schlauchbooten

Die Zahl der Menschen, die mit kleinen Booten nach Grossbritannien flüchten, ist im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr bereits mehr als doppelt so gross.

Die britische Regierung hat nach dem Brexit ein rigides Einwanderungssystem eingeführt. Innenministerin Patel will es Migranten erschweren, nach Ankunft in Grossbritannien Asyl zu beantragen.

Bisher haben Schätzungen zufolge in diesem Jahr bereits etwa 23’000 Migrantinnen und Migranten über den Ärmelkanal das Land erreicht – schon jetzt mehr als doppelt so viele wie im Gesamtjahr 2020.

So viele Migrantinnen und Migranten wie noch nie an einem Tag haben illegal den Ärmelkanal von Frankreich nach Grossbritannien überquert. Britische Medien berichteten am Freitag, dass am Donnerstag etwa 1000 Menschen vom Festland übergesetzt hätten. Ein Sprecher des britischen Innenministeriums nannte die Zahl «inakzeptabel».