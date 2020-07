1000 Franken an der Börse wurden zu 35’335 Franken

Handel an der Börse

Früh einsteigen lohnt sich

Worauf kommt es an, wenn man an der Börse möglichst viel Ertrag erzielen will? Auf den Anlagehorizont und die Risikobereitschaft, wie Migros-Bank-Chefökonom Christoph Sax sagt: «Wie lange kann ich auf das Geld verzichten und kann ich zwischenzeitliche Kursverluste tragen?» Bei langem Anlagehorizont und hoher Risikobereitschaft würde Sax auf Strategiefonds oder breit gestreute Aktienfonds setzen. Setze man hingegen auf Einzeltitel, seien die Kursschwankungen des investierten Vermögens in der Regel höher. Sax’ Tipp: «Wer früh zu investieren beginnt, kann langfristig Vermögen aufbauen.» Er empfiehlt darum einen Fondssparplan. Damit kann man jeden Monat einen fixen Betrag in Strategiefonds einzahlen.