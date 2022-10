Bundesrat: Verhülltes Gesicht – bald drohen 1000 Franken Busse

In der Schweiz wird es künftig verboten sein, in der Öffentlichkeit das Gesicht zu verhüllen.

Wer an einem öffentlichen Ort sein Gesicht verhüllt, soll in der Schweiz künftig mit einer Busse von bis zu 1000 Franken bestraft werden. Der Bundesrat will so den Verfassungsartikel zum Gesichtsverhüllungsverbot in einem neuen Bundesgesetz umsetzen.