Wegen Personalmangel – 1000 Franken Kopfgeld für den, der diesem Hotel einen Koch vermittelt

Wer eine Köchin oder einen Koch ans Hotelrestaurant Ronalp in Bürchen VS vermittelt, wird entlöhnt. «Wanted: Koch/Köchin 100% – Belohnung CHF 1000» steht auf den Kampagnenplakaten. Seit Beginn dieses Jahres sucht das Ronalp vergebens nach Küchenpersonal. Mit dieser Kampagne erhofft sich der Betriebsleiter, die freie Stelle endlich besetzen zu können.

«Aus der Not»

Der Personalmangel in den Restaurants könnte dramatisch bleiben, erklärt Tobias Egli, Berufs-, Studien- und Laufbahnberater beim Laufbahnzentrum Zürich. Viele haben sich von der Branche abgewandt und sich neu orientiert. Ausländische Angestellte reisten in ihr Heimatland zurück oder konnten nicht mehr in die Schweiz gelangen, andere haben sich weitergebildet und arbeiten jetzt in komplett anderer Funktion.