Heizkosten-Schock: 1000 Franken mehr fürs Heizen – und es wird noch teurer

Die Heizkosten explodieren. News-Scout N.* erschrak, als er die Abrechnung der Liegenschaftsverwaltung erhielt. Statt 1500 Franken wie im letzten Jahr muss er jetzt 2550 Franken fürs Heizen in der Vierzimmerwohnung zahlen (siehe Bildstrecke oben).

«Für uns als WG, in der die Bewohner teils noch studieren, ist das nicht wenig Geld», sagt N. Viel dagegen machen könne er nicht. «Wir kochen und heizen mit Gas», so N. Die Verwaltung habe die Preiserhöhung mit den steigenden Gaspreisen infolge des Ukraine-Kriegs begründet.

Auch andere Leserinnen und Leser erhielten die Abrechnungen. News-Scout D.* muss nun 50 Prozent mehr zahlen, wie er zu 20 Minuten sagt. Leser M.* erhielt ein Angebot seiner Vermieterin zur Vorauszahlung, damit die Rechnung am Ende nicht zu hoch wird.

Im Winter dürfte die nächste Preiserhöhung folgen

Die Öl- und Gaspreise stiegen schon letztes Jahr durch die Öffnung der Wirtschaft nach der Corona-Pandemie, wie ZKB-Rohstoffexperte Elias Hafner sagt. Durch den Ukraine-Krieg nahmen die Sorgen ums Gas und Öl zu, weshalb es nochmals deutlich teurer wurde, so Hafner.

Die Preiserhöhungen an den Rohstoffmärkten schlagen mit Verzögerung bei den Haushalten ein. Hafner erwartet im Winter eine entsprechende Erhöhung der Heizkosten. Sollte aber kein Gas und Öl mehr aus Russland kommen, wegen Sanktionen oder weil Russland nicht liefern will, werde es noch deutlich teurer, dann sei eine weitere Preisverdopplung nicht auszuschliessen, so Hafner.