Basel

1000 kostenlose Burger für medizinisches Personal

Ein Basler Gastrounternehmen dankt mit einer kulinarischen Spende dem Spitalpersonal für seinen Einsatz während der Corona-Zeit. Es lieferte 1000 Burger an verschiedene Institutionen aus.

Das Basler Gastrounternehmen Rhyschänzli will sich beim medizinischen Personal für den Einsatz während der Corona-Krise bedanken.

«Aufgrund der Corona-Krise wird seit Wochen in Spitälern, Pflegeheimen und weiteren Betrieben unermüdlich gearbeitet und sich um die Menschen, Bekannte, Freunde und Familie gesorgt», schreibt das Basler Gastrounternehmen Rhyschänzli kürzlich in einer Medienmitteilung. Es sei unglaublich zu sehen, wie alle am gleichen Strang ziehen und versuchen würden die Krise bestmöglich zu bewältigen. «Wir danken für den vollen Einsatz von ganzem Herzen», schreibt die Geschäftsleitung.