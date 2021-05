Nach Rücktritts-Ankündigung : 1000 Luzern-Fans überraschen Goalie David Zibung im FCL-Training

Nach über 500 Spielen im Luzerner Tor beendet David Zibung Ende Saison seine Karriere. Im Abschlusstraining vor einem seiner letzten Spiele sind rund 1000 Zuschauer zu Gast.

Am Donnerstag hat FCL-Goalie David Zibung verkündet, seine Karriere Ende Saison zu beenden.

Nach 519 Spielen im FCL-Tor hängt David Zibung seine Goalie-Handschuhe Ende Saison an den Nagel. Am Donnerstag hatte der 37-Jährige angekündigt, Ende Saison seine Profi-Karriere zu beenden. 2003, damals noch in der Challenge League, hatte Zibung für den FC Luzern debütiert, während seiner gesamten Laufbahn spielte er nie bei einem anderen Club.