Montblanc: Lawine tötet vier Menschen beim Armancette-Gletscher

Ein Augenzeugenvideo zeigt den Lawinenniedergang in der Nähe des Armancette-Gletschers.

Bei einem Lawinenglück in den französischen Alpen s ind vier Menschen ums Leben gekommen. Ein Mensch sei verletzt worden, teilte die Präfektur des Verwaltungsbezirks Haute-Savoie am Sonntag mit. Acht Menschen hätten das Unglück unverletzt überstanden. Innenminister Gérald Darmanin hatte zunächst von mehreren Verletzten gesprochen.

Die Lawine war 100 Meter breit

Das Unglück ereignete sich am Sonntagvormittag am Armancette-Gletscher. Der Gletscher liegt in der Gemeinde Contamines-Montjoie nahe dem Montblanc. Laut der Präfektur war die Lawine 1000 Meter lang und 100 Meter breit. Die Rettungsteams setzten bei der Suche nach Verschütteten auch Hubschrauber und Spürhunde ein.